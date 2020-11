Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei schult Gemeindeämter zum Erkennen falscher Dokumente

Hoyerswerda, Bischofswerda, EbersbachHoyerswerda, Bischofswerda, Ebersbach (ots)

Im Rahmen der Bekämpfung der irregulären Arbeitsmigration führte die Bundespolizeiinspektion Ebersbach wieder Schulungsmaßnahmen in Gemeindeämtern und Stadtverwaltungen durch. Hintergrund ist die Tatsache, dass seit Jahren osteuropäische Drittstaatsangehörige sich falsche zumeist rumänische Identitätsdokumente verschaffen um sich so als EU-Bürger einen erleichterten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Hierbei melden sie sich häufig bei Meldeämtern in ländlichen Gebieten an und hoffen, dass ihre falschen Ausweise hier unerkannt bleiben. Um dies zu unterbinden waren die Urkundenprofis der Bundespolizei am 30. September und am 7. Oktober 2020 zu Gast bei den Stadtverwaltungen Hoyerswerda und Bischofswerda. Sie schulten insgesamt 25 Mitarbeiter*innen aus Einwohnermelde-, Standes- und Gewerbeämtern auch aus den umliegenden Gemeinden. Anhand von mitgebrachten Ausweisdokumenten veranschaulichten die Beamten wie die Fälscher vorgehen und welche Sicherheitsmerkmale sie versuchen, zu umgehen. Dass die Mitarbeiter*innen der Bürgerämter nun besser in der Lage sind, falsche Ausweise zu erkennen und ihre Nutzer zu entlarven, zeigt ein Fall aus Demitz-Thumitz. Dort wurde am 7. Oktober 2020 eine falsche rumänische Identitätskarte entdeckt und durch die rumänischen Behörden inzwischen bestätigt. Gegen den Ausweisnutzer wird nun ermittelt. Die Schulungsteilehmer*innen zeigten sich sehr interessiert und waren dankbar für das vermittelte Wissen. Sie wünschen sich weitere Schulungen seitens der Bundespolizei. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem in Bautzen, Löbau, Ebersbach, Kamenz und Görlitz Urkundenschulungen durchgeführt. Die nächste Schulung wird Anfang 2021 in Großröhrsdorf stattfinden. Sollten weitere Behörden und Ämter Bedarf und Interesse an solchen Schulungsmaßnahmen haben, können sie sich an die Bundespolizeiinspektion Ebersbach wenden: 03586 / 76020.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell