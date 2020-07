Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelec gestohlen

Ahaus (ots)

Ein Damen-Pedelec der Marke Sparta im Wert von ca. 2.200 Euro wurde am Mittwoch in der Ahauser Innenstadt gestohlen. Die Geschädigte hatte das Fahrrad gegen 17.55 Uhr verschlossen am Torbogen abgestellt, als sie gegen 18.00 Uhr zurückkehrte, musste sie den Diebstahl feststellen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell