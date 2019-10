Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung in Gerolstein Versuchter Wohnungseinbruch in Pelm

PI Daun (ots)

Ereignis : Sachbeschädigung, Vandalismus Ort: Gerolstein, Rondell, Stadthalle Zeit: 25.10.2019, 21:30 Uhr - 26.10.2019, 14:40 Uhr

In der Nacht zum Samstag, 26.10.2019, wurde die Plexiglasscheibe einer Werbetafel am Rondell, neben Norma-Markt, offensichtlich mutwillig durch unbekannte Täter zerschlagen.

Ereignis : Versuchter Wohnungseinbruch Ort: Pelm, Im Tal Zeit: 23.10.2019, 22:00 Uhr - 24.10.2019, 12:00 Uhr

Wie erst am Samstag, 26.10.2019, der PI Daun mitgeteilt wurde, gingen Unbekannte in der Nacht zum 24.10.2019 ein gekipptes Fenster eines Wohnhauses in der Straße Im Tal in Pelm an. Nach Abreißen des massiven Fliegenschutzrahmen ließen die Täter jedoch aus nicht erkennbaren Gründen von ihrem weiteren Vorhaben ab.

Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0 oder die Polizeiwache Gerolstein, Te. 06591 9526-0.

