Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Kradfahrer in Pronsfeld

Prüm (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Pronsfeld

Am 26.10.2019, 11:44 Uhr, ereignete sich auf der L16, Gemarkung Pronsfeld, ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kradfahrer. Ein 29 jähriger, belgischer Staatsangehöriger, befuhr mit seinem Krad die L 16 von Habscheid kommend in Fahrtrichtung Pronsfeld. In einer Rechtskurve kam der Fahrer ohne Fremdverschulden nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte im Straßengraben. Durch den Sturz zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

