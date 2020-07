Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec gestohlen

Bocholt (ots)

Ein Damen-Pedelec Gazelle Arroyo im Wert von ca. 2.500 Euro wurde am Mittwoch in der Bocholter Innenstadt gestohlen. Die Geschädigte hatte das Fahrrad gegen 14.45 Uhr am Fahrradständer am Aa-Fußweg vor den Shopping-Arkaden abgestellt und mit einem Zusatzschloss an den Fahrradständer angeschlossen. Als sie gegen 16.50 Uhr zurückkehrte, musste sie den Diebstahl feststellen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

