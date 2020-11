Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Grober Unfug an parkendem Golf

Radioantenne abgeknickt, Blinker rausgerissen und eine klebrige braune Substanz auf der Heckscheibe. So lautet die Bilanz einer Autofahrerin aus Großschönau zu ihrem am Oberoderwitzer Bahnhaltepunkt abgeparkten Wagen. Unbekannte Täter haben sich am 10. November 2020 zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr an dem Golf zu schaffen gemacht, gab die geschädigte Bürgerin den Beamten der Bundespolizei an. Die Beschädigungen hat sie allerdings erst zu Hause festgestellt. Angaben zur Schadenshöhe konnte sie noch nicht machen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bitte um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 03586 / 76020.

