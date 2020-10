Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrraddiebstahl

Idar-Oberstein (ots)

Am 16.10.20 wurde gegen 19:00 Uhr vor einem Discounter in der Otto-Decker-Straße in Idar-Oberstein ein silberfarbenes Fahrrad der Marke Fischer entwendet. Der Eigentümer war während der Tatzeit beim Einkaufen. Trotz dass das Fahrrad mittels Schloss gesichert war, konnte es von einem bislang unbekannten Täter entwendet werden.

Hinweise bitte an die Polizei Idar-Oberstein 06781-561-0.

