Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeugführer ohne Führerschein unterwegs

Idar-Oberstein (ots)

Am Sonntagabend wurde ein 53-jähriger in seinem VW Polo von der Polizei kontrolliert. Hierbei fiel nicht nur auf, dass der Mann ohne Führerschein unterwegs war, er stand auch noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei der weiteren Überprüfung konnte dann zudem festgestellt werden, dass die an dem Fahrzeug montierten Kennzeichen nicht zugelassen waren. Um die Drogenbeeinflussung des Fahrers entsprechend feststellen zu können wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwarten nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren.

