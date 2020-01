Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020120-0003: Streit eskaliert - Erst zugeschlagen dann Notruf gewählt

Gummersbach (ots)

In der Großenbernberger Straße in Gummersbach ist am Neujahrstag (1. Januar 2020) ein Streit eskaliert. Ein 55-jähriger Gummersbacher musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Ein bereits seit längerer Zeit andauernder Streit zwischen einem 50-Jährigen und dem 55-Jährigen eskalierte am Neujahrstag. Als der 55-Jährige an der Wohnungstür seines Kontrahenten klingelte, öffnete dieser die Tür und schlug mit einem Baseballschläger auf den 55-Jährigen ein. Anschließend verständigte er den Rettungsdienst, der den schwer verletzten 55-Jährigen in ein Krankenhaus brachte. Ein Atemalkoholtest bei dem 50-Jährigen verlief positiv. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und stellte den Baseballschläger sicher. Der 50-Jährige blickt nun einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell