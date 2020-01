Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 01012020-0002: Diebe sorgen für Stromausfall

Gummersbach (ots)

Unbekannte hatten am Silvestertag (31.12.2019) um 20:40 Uhr einen Stromversorgungskasten in der Richard-Sondermann-Straße in Gummersbach-Dieringhausen aufgebrochen. Sie entwendeten zwölf Sicherungen und sorgten damit dafür, dass der Strom in der kompletten Straße ausfiel. Die Sicherungen wurden noch am Abend erneuert, so dass die Anwohner wieder mit Strom versorgt werden konnten.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell