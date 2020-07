Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Polizei beendet Drogenfahrt

Overath (ots)

Am Mittwochabend (29.07.) stoppten Beamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle die Fahrt eines 42-jährigen BMW-Fahrers, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Der Overather war gegen 19:30 Uhr auf der Lindlarer Straße in Richtung Untereschbach unterwegs und zeigte während der polizeilichen Kontrolle deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest erhärtete den Verdacht, sodass der 42-Jährige zwecks Blutprobenentnahme zur Polizeiwache Overath-Rösrath gebracht wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Betroffenen bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt. (ma)

