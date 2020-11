Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Auto ohne Versicherung aber mit den falschen Nummernschildern, Fahrer ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss

GroßschönauGroßschönau (ots)

So lautete des Resumé einer nächtlichen Kontrolle durch Bundespolizisten eines 36-jährigen Autofahrers aus dem tschechischen Varnsdorf in Großschönau. Die Beamten hatten um 00:55 Uhr einen aus Tschechien eingereisten weißen Opel Combo Kastenwagen gestoppt und den Fahrer kontrolliert. Am Fahrzeug befanden sich alte Bautzener Nummernschilder aus dem Jahr 2003. Der Wagen war weder zugelassen noch versichert. Der Tscheche besaß keinen Führerschein und hatte laut Drogenschnelltest Amphetamine konsumiert. Seine Fahrt endete hier und er sieht sich mit einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Pflichtversicherung und ohne Fahrerlaubnis, wegen Kennzeichenmissbrauch sowie wegen dem Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel konfrontiert. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

