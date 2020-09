Polizei Düren

POL-DN: Lenkräder ausgebaut

Inden (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht zu Montag an zwei Fahrzeugen zu schaffen und bauten daraus die Lenkräder aus.

Gegen 02:40 Uhr in der Nacht bemerkte eine Zeugin in Inden-Altdorf zwei maskierte Personen, die sich verdächtig verhielten. Während einer der Unbekannten augenscheinlich Schmiere stand, hielt sich ein anderer in einem Auto auf, das auf der Einfahrt eines Wohnhauses in der Straße "In den Benden" stand.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten und der Besitzer des Wagens stellten dann fest, dass eine Tür am Fahrzeug auf nicht bekannte Weise geöffnet worden war. Aus dem Wageninneren fehlten diverse Gegenstände sowie das Lenkrad.

Von den beiden maskierten Tätern fehlte jede Spur. Mutmaßlich sind sie auch für eine nahezu identische Tat in der Pierer Straße verantwortlich. Hier parkte ein Pkw ebenfalls vor einem Wohnhaus, als in der Zeit zwischen Sonntagabend, 22:00 Uhr, und Montagmorgen, 08:00 Uhr, eine Scheibe eingeschlagen wurde. Aus dem Fahrzeug wurden das Lenkrad und Bargeld gestohlen.

Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge werden an die Polizei Düren erbeten (02421 949-6425) - bei Tätern auf frischer Tat unmittelbar an die Notrufnummer 110!

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell