POL-OG: Kappel-Grafenhausen, L 104 - Unfall mit schwer verletztem Krad-Fahrer

Kappel-Grafenhausen (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 08:15 Uhr, übersah ein 18-jähriger PKW-Fahrer, welcher aus einem Waldgebiet in die bevorrechtigte Landstraße 104 nach links in Richtung Schwanau-Wittenweier einfahren wollte, einen aus Richtung Schwanau kommenden 57-jährigen Motorradfahrer. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

