Polizei Düren

POL-DN: Ablenkung ermöglicht Diebstahl

Jülich (ots)

Eine Seniorin wurde am Freitagvormittag auf einem Supermarktparkplatz derart geschickt abgelenkt, dass ihr Portemonnaie aus ihrem Auto gestohlen werden konnte.

Die Tat geschah auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße "An der Leimkaul". Gegen 10:55 Uhr räumte eine 84-Jährige ihre soeben getätigten Einkäufe in ihren Pkw und entfernte sich anschließend wenige Meter von ihrem Auto, um den Einkaufswagen in den Unterstand zurück zu bringen. Dort wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen, der sie um Hilfe bei der Bedienung seines Mobiltelefons bat. Da die Seniorin ihm nicht behilflich sein konnte, begab sie sich zu ihrem Fahrzeug zurück und sah, wie ein weiterer Unbekannter ihre Geldbörse aus dem Pkw entwendete.

Beide Männer flüchteten zunächst zu Fuß, später vermutlich mit einem silbernen Pkw in Richtung Brunnenstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Bei dem Unbekannten mit dem Handy solle es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er war circa 185 bis 190 cm groß, von kräftiger Statur und trug eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke. Er sprach deutsch mit Akzent. Der Mittäter, der die Geldbörse aus dem Pkw entnahm, war vermutlich etwas jünger.

Hinweise auf die Tat und die Täter werden an die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten. Hinweis der Polizei: Achten Sie darauf, ihr Fahrzeug immer zu verschließen, auch bei kurzer Abwesenheit. Berichten Sie älteren Mitmenschen von dieser Art des Diebstahls, damit sie gewarnt sind. Aufgrund ihrer eventuell eingeschränkten Bewegungsmöglichkeit werden sie womöglich gezielt als Opfer solcher Taten ausgesucht.

