Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mit falschen Kennzeichen aufgefallen

Meschede (ots)

Am Freitagnachmittag fiel Beamten der Polizeiwache Meschede gegen 17.00 Uhr ein Auto auf, an dem Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht waren. Der 55-jährige Fahrzeugführer reagierte nicht auf die Anhaltezeichen der Beamten und setzte seine Fahrt fort. An seiner Wohnanschrift versuchte der Mann vor den Polizisten wegzulaufen. Er wurde durch die Beamten festgehalten und anschließend zur Polizeiwache Meschede gebracht. Gegen den Mescheder lag ein Haftbefehl vor. Es wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

