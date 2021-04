Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbütte für den Bereich Salzgitter vom 05.04.2021

Salzgitter (ots)

Sonntag, 04.04.2021, 14:35 Uhr: Hausfriedensbruch Marie-Montessori-Schule

Durch einen Anwohner wurde der Polizei Salzgitter am Sonntagmittag mitgeteilt, dass mehrere Personen durch ein Fenster in die Sporthalle der Marie-Montessori-Schule im Storchenkamp in Salzgitter eingedrungen sind. Nach dem Eintreffen der Funkstreifenbesatzungen, versuchten die Personen aus der Turnhalle zu flüchten. Letztlich wurden bei der Flucht vier Jugendliche angehalten und kontrolliert. Diese wurden nach der Sachverhaltsaufklärung an die jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Alle berichteten, dass sie die Turnhalle ausschließlich zum Zwecke eines Basketballspieles betreten hätten. Neben der Einleitung entsprechender Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, müssen sich die Jugendlichen auch wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

Sonntag, 04.04.2021, gegen 17:30 Uhr: Sachbeschädigung Kranich-Gymnasium Durch bis dato unbekannte Täter wurden zwei Fensterscheiben des Kranich-Gymnasium-Salzgitter am späten Sonntagnachmittag durch Steinwürfe beschädigt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich im Tatzeitraum eine Gruppe Jugendlicher auf dem Schulhof des Kranich-Gymnasium aufgehalten hat. Diese konnten noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden, da sie sich vor dem Eintreffen der Polizei bereits vom Tatort entfernt hatte. Es entstand ein Sachschaden von 1000,00 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 05341/ 18970 bei der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt zu melden.

Sonntag, 04.04.2021, 22:10 Uhr bis Montag, 05.04.2021, 01:09 Uhr: Durch die Polizei Salzgitter wurden in der Nacht zum Montag zahlreiche Verkehrskontrollen zur Überprüfung der derzeitigen Ausgangsbeschränkungen im Stadtgebiet durchgeführt. Neben diversen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz, stellten die Beamten während der Kontrollen auch weitere Verkehrsvergehen fest. So führten ein 53-jähriger und 26-jähriger Mann ihre Pkw jeweils unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Weiterhin wurden in den Nachtstunden zwei weitere Pkw angehalten und kontrolliert, für die kein gültiger Versicherungsschutz mehr besteht. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Fahrzeugführer wurden eingeleitet.

