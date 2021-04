Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 04. April 2021

Wolfenbüttel (ots)

Sickte, Schöninger Straße: Einbruch in Bäckereigeschäft

Donnerstag, 01.04.2021, 17:30 Uhr - Samstag, 03.04.2021, 07:45 Uhr

Unbekannte Täter drangen im genannten Tatzeitraum in die Büroräume der Bäckerei in Sickte ein und entwendeten diverse leere Geldkassetten und Banktaschen sowie Wertgutscheine. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 4.000,-EUR geschätzt. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cremlingen, unter 05306/ 93223 - 0 oder bei der Polizei in Wolfenbüttel unter 05331/ 933 - 0 zu melden.

Winnigstedt, Landesstraße 290: Einbruch in Umspannwerk

Freitag, 02.04.2021, 11:10 Uhr

In den Morgenstunden des Freitages wurde ein gewaltsames Eindringen in den Innenraum des Umspannwerks in Winnigstedt festgestellt. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist bislang unbekannt. Eine konkrete Schadenshöhe steht noch aus.

