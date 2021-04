Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 03.04.2021

Peine (ots)

Verstöße gegen die Coronaverordnung

Auch in der Nacht vom 02. auf den 03.04.21 führte die Polizei Peine schwerpunktmäßig Kontrollen zur Einhaltung der Ausgangssperre im Stadt- und Kreisgebiet durch. Insgesamt wurden 17 Personen festgestellt, die gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen haben. Gegen alle wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 02.04.21, gegen 19:46 Uhr, wurde in Hohenhameln eine 23jährige Frau aus Algermissen als Führerin eines PKW angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass die junge Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sowohl sie als auch der 23jährige Fahrzeughalter, der ihr das Fahrzeug überlassen hat, müssen sich in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

