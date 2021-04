Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.04.2021 mit einem Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am Breitenauer See

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Breitenauer See: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Donnerstag, 01.04.2021, um 11:30 Uhr, parkte eine 40-jährige Frau ihren silbergrauen Opel Insigna auf dem P2 am Breitenauer See, um mit ihrer Familie spazieren zu gehen. Als sie gg. 15:40 Uhr wieder zurück kam, musste sie feststellen, dass ihr Fahrzeug frische Unfallbeschädigungen hatte. Stoßstange, Kotflügel, die hintere rechte Türe und eine Felge waren beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 3500 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem roten oder orange-roten Pkw, welcher das Auto beim Ein- oder Ausparken beschädigt hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinsberg unter Telefon 07134-9920 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell