Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.04.2021

Heilbronn (ots)

Osterburken: Wie bereits berichtet wurde am Donnerstagnachmittag, gegen 11.45 Uhr, eine 81-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Osterburken schwer verletzt. Sie wurde auf der Bofsheimer Straße durch einen Pkw erfasst und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

