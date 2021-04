Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.04.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus Am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, entstand eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Künzelsauer Ernst-Schmid-Straße. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Bewohner des Hauses mussten für die Dauer der Löscharbeiten das Gebäude verlassen. In der Wohnung geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Ölofen in Brand, worauf sich das Feuer z. T. in der Wohnung ausbreitete. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Eine Gefahr für das Gebäude bzw. für andere Wohneinheiten bestand nicht. Neben der Feuerwehr Künzelsau waren Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen zum Brandhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell