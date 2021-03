Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hagenburg: Unbekannte beschmieren Fassade mit Graffiti

Nienburg (ots)

(Haa) In der Nacht von Montag, den 08.03.2021, auf Dienstag, den 09.03.2021, wurde die Außenfassade der Sporthalle Hagenburg in der Steinhuder-Meer-Straße von bisher unbekannten Tätern mit Farbschmierereien beschädigt. Vermutlich mit einer Spraydose wurden in schwarzer Farbe Buchstabenkombinationen und Zeichen aufgesprüht. Die Samtgemeinde Sachsenhagen erstattete Strafanzeige wegen Sachbeschädigung bei der Polizeistation in Hagenburg. Zeugen, die Hinweise zu der Straftat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 05033/980130 zu melden.

