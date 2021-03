Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwochmorgen, 10.03.2021, gegen 05.50 Uhr, ereignete sich auf der B214 in Höhe der Einmündung An der Steingrube ein schwerer Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein 50-jähriger Steimbker befuhr mit seinem VW die B214 von Steimbke in Richtung Nienburg und beabsichtigte nach links in die Straße An der Steingrube in Richtung Deponie abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang kollidierte er mit einem vorfahrtberechtigten entgegenkommenden PKW, dessen 46-jähriger Fahrzeugführer die B214 mit seinem VW von Nienburg in Richtung Steimbke befuhr. Hierbei wurde der Motorblock des abbiegenden PKW aus diesem heraus und mehrere Meter über die Straße geschleudert. Der 50-jährige Fahrzeugführer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Fahrertür seines PKW musste von Kräften der Feuerwehr aufgeschnitten und er aus diesem befreit werden. Sein 25-jähriger Beifahrer (Steimbker) als auch der zweite Unfallbeteiligte (Rodewalder) wurden durch den Zusammenprall ebenfalls verletzt. Alle drei wurden mittels RTW in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die B214 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungs- sowie Straßenreinigungsarbeiten bis ca. 07.35 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit ca. 40 Helfern mit Einsatz.

