Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 81/Lkrs. RW) Nötigung auf der A 81 (09.09.2020)

A 81 Oberndorf (ots)

Wegen Nötigung wird gegen einen 21-jährigen BMW-Fahrer ermittelt, der am Mittwoch gegen 20.30 Uhr auf der A 81 unterwegs war. Der junge Fahrer befuhr die Autobahn von Stuttgart kommend in Richtung Singen. Zwischen den Ausfahrten Oberndorf und Rottweil soll er auf der linken Spur einem 31-jähriger BMW-Fahrer sehr schnell und dicht aufgefahren sein und hierbei mehrmals die Lichthupe betätigt haben. Weil der 31-Jährige nicht sofort nach rechts scherte, überholte ihn der 21-Jährige rechts. Nach dem Überholvorgang bremste er den 31-Jährigen aus, indem er eine Vollbremsung einleitete. Nur durch starkes Abbremsen des 31-Jährigen konnte eine Kollision verhindert werden. Kurz vor der Rastanlage Engen stoppten Beamte der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen den 7er BMW und lotsten ihn auf die Rastanlage. Dort wurde der Fahrer und seine Mitfahrer kontrolliert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem ausländischen Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro erhoben. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Personen, die den Vorfall (Nötigung) beobachtet haben, sich beim Verkehrsdienst Zimmern, Tel. 0741 34879-0, zu melden.

