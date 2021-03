Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg-Loccum/Münchehagen: Toilettenpapierhalter angezündet

Nienburg (ots)

(Haa) Am Montagmorgen, gegen 07:45 Uhr, kam es in der Grundschule im Ortsteil Münchehagen zu einem Brand. Ein bislang unbekannter Täter zündete in der Jungentoilette einen gefüllten Toilettenpapierhalter an. Durch das Feuer entstand eine starke Rauchentwicklung. Glücklicherweise wurde der Brand frühzeitig bemerkt, sodass niemand verletzt wurde und es nach derzeitigen Erkenntnissen auch zu keinem größeren Schaden kam. Zum Zeitpunkt des Brandes war die Schule bereits geöffnet. Der Unterricht hatte allerdings noch nicht begonnen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Schwerer Brandstiftung aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Stolzenau unter der Telefonnummer: 05761/92060 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell