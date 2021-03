Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg-Loccum: Nach Hinweis - Polizei löst Feier mit 17 Personen auf

Nienburg (ots)

(Haa) Am Samstag, den 06.03.2021, ging gegen 21:35 Uhr, bei der Polizei in Stolzenau ein Hinweis über eine größere Feier in der Straße Am Hopfengarten in Rehburg-Loccum ein. Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Kommissariats überprüfte den Hinweis und konnte schon bei Eintreffen an der Örtlichkeit Musik und Stimmen von der Straße aus wahrnehmen. Als eine vor dem Haus rauchende Person den Streifenwagen erblickte, warf sie die Zigarette weg, ging in das Haus hinein und verschloss die Tür hinter sich. Als die Polizeibeamten sich dem Gebäude näherten, konnten sie durch die Fenster mehrere Männer und Frauen erkennen, die im Innenraum zusammen aßen und tranken. Außerdem stießen sie auf zwei Personen, die sich augenscheinlich im Garten hinter Büschen vor ihnen versteckten. Nachdem die Beamten nochmals auf sich aufmerksam gemacht hatten, wurde das Licht im gesamten Haus ausgemacht. Nachdem die Hausbewohner die mehrfache Aufforderung der Polizisten die Haustür zu öffnen ignorierten, entschlossen diese einen Schlüsseldienst anzufordern. Als sie die Maßnahme den im Haus befindlichen Personen ankündigten, wurde die Haustür schlussendlich doch freiwillig geöffnet. Bei der anschließenden Kontrolle konnten insgesamt 17 Frauen und Männer im Alter von 19 bis 46 Jahren angetroffen werden. Alle Angetroffenen waren Mitarbeiter einer Zeitarbeitsfirma und an der Örtlichkeit nicht gemeldet. Gegen alle anwesenden Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Feier aufgelöst.

