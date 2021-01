Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweit Gesuchte nach Deutschland überstellt

Weil am Rhein (ots)

Zwei Männer, die durch deutsche Justizbehörden mit europäischen Haftbefehlen gesucht worden waren, wurden aus der Schweiz nach Deutschland überstellt. Die Männer wurden durch die Bundespolizei festgenommen und in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Am Donnerstag wurde ein 30-Jähriger am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn von Schweizer Behörden an die Bundespolizei übergaben. Wegen eines Europäischen Untersuchungshaftbefehl war der gambische Staatsangehörige, wenige Tage zuvor, in der Schweiz festgenommen worden. Der 30-Jährige steht im Verdacht eine Sexualstraftat begangen zu haben. Zudem bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei festgenommen und nach der Prüfung durch einen Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Wegen Betruges war ein 41-Jähriger europaweit gesucht worden, der am Freitag von Schweizer Behörden an die Bundespolizei überstellt wurde. Er war vor neun Jahren zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten verurteilt worden, von der noch eine Restfreiheitsstrafe von über einem Jahr zu verbüßen ist. Der deutsche Staatsangehörige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell