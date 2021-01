Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme zur Strafvollstreckung

Weil am Rhein (ots)

Ein 38-Jähriger, der mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Unterschlagung gesucht wurde, konnte am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn festgenommen werden.

Am Donnerstagabend kontrollierten Kräfte des Zoll einen 38-Jährigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Die Überprüfung des rumänischen Staatsangehörigen erbrachte einen Vollstreckungshaftbefehl. Wegen Unterschlagung war er zu einer Geldstrafe in Höhe von 2800 Euro, ersatzweise 80 Tagen Freiheitsstrafe, verurteilt worden. Zudem war eine Wertersatzeinziehung in Höhe von 1450 Euro angeordnet. Da der Gesuchte den Gesamtbetrag in Höhe von 4250 Euro nicht begleichen konnte wurde er an die Bundespolizei übergaben und durch diese in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

