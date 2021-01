Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte zerstörten Hochsitz

Espelkamp - Isenstedt (ots)

Einen offenen Hochsitz westlich der Ferdinand-Porsche-Straße im Bereich der "Flöthe" haben Unbekannte innerhalb der letzten Wochen zerstört. Letztmalig wurde der Jagdstand Anfang Januar genutzt. Am vergangenen Wochenende stellten die Nutzer fest, dass die Täter alle drei Pfosten mutmaßlich abgesägt haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

