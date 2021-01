Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Pedelec-Fahrerin bewusstlos aufgefunden - Zeugen gesucht

Ettlingen (ots)

Am Montagmittag fanden Passanten gegen 15:40 Uhr eine bewusstlose Frau an der Kreuzung Rheinstraße/Bahnhofstraße in Ettlingen. Diese befuhr zuvor mit ihrem Pedelec die Unterführung der Rheinstraße, bog anschließend in die Bahnhofstraße ein und wurde hier ihren Angaben zufolge von einem nicht näher beschriebenen Fahrzeug angefahren. Sie stürze infolge des Unfalls über den Lenker und kam in dem dortigen Gehweg zum Liegen. Die 30-jährige Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst unter 0721/94484-0 in Verbindung zu setzen.

Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell