Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg: Unbekannte Täter rauben 75-jährigen Mann in seiner Wohnung aus - Zeugenaufruf

Nienburg (ots)

(Haa) Am Samstag, den 06.03.2021, kam es in der Bückeburger Fürst-Ernst-Straße zu einem Raubüberfall zum Nachteil eines 75-jährigen Mannes. Zwei unbekannte Täter klingelten gegen 11:10 Uhr an der Haustür des Mannes und gelangten so in das Mehrparteienhaus hinein. Der an der Wohnungstür wartende Senior wurde dann von den Tätern unter Vorhalt einer Waffe in seine Wohnung gedrängt. Dort fesselten ihn die Beschuldigten und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nachdem sie in Form von Bargeld fündig geworden waren, flüchteten die Straftäter in unbekannte Richtung. Es gelang dem älteren Herrn sich selbständig aus der Fesselung zu befreien und den Polizeinotruf zu wählen. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen des eigenen und der umliegenden Polizeikommissariate verlief ergebnislos. Bei beiden Tätern handelt es sich um Männer mit südeuropäischem Aussehen. Einer der beiden war ca. 190cm groß und trug einen dunklen Schal vor dem Gesicht. Die zweite männliche Person war kleiner als 190cm und trug eine Mütze mit einem DHL-Zeichen. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder die Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Bückeburg unter der Rufnummer: 05722/95930 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell