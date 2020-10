Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus Transporter

Lustadt (ots)

Am Sonntag parkte ein Spaziergänger seinen Transporter zwischen 16.45 und 17.15 Uhr in der Verlängerung der Straße "Im Röderfeld" in Lustadt. Als er nach dem Spaziergang an sein Fahrzeug zurückkam, fehlte ein hochwertiges Notebook, das auf dem Beifahrersitz lag. Wie der bislang unbekannte Täter das Fahrzeug öffnete, ist bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

