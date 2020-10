Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ladendieb erwischt

Germersheim (ots)

Am Samstagabend besuchte ein 43-järiger Mann aus dem Raum Heidelberg einen Supermarkt in der Mainzer Straße in Germersheim. Als er den Kassenbereich des Markts passieren wollte, löste die sogenannte Diebstahlsicherung aus. Die eingesetzten Beamten konnten schnell den Grund dafür feststellen. Der Ladendieb versuchte nämlich eine Spielekonsole samt Videospiel im Wert von ca. 400 EUR an der Kasse vorbei zu schleusen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zudem hat er ein lebenslanges Hauverbot ausgesprochen bekommen.

