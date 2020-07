Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Imbiss-Aufbrecher erfolglos

Plettenberg (ots)

In der Nacht auf Dienstag müssen Einbrecher an der Breddestraße unterwegs gewesen sein. Als der Inhaber eines Imbiss gestern früh sein Geschäft aufschließen wollte, bemerkte er Hebelspuren an der Eingangstür. Die Täter hatten offenbar erfolglos versucht hinein zu gelangen. Dabei richteten sie Sachschaden an. Beute machten sie keine.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei beraten. Die Fachleute der Kriminalprävention haben zahlreiche Tipps zum Schutz vor Einbrüchen parat und sind telefonisch erreichbar unter 02372/9099-5510 bzw. -5511.

Die Polizei sucht Zeugen zum Einbruch. Hinweise nimmt die Wache Plettenberg unter 9199-0 entgegen.

