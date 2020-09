Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Brand einer Lagerhalle in Stade --- Einbruch in Buxtehuder Gemeindehaus

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

1. Brand einer Lagerhalle in Stade

Am Freitagnachmittag, den 18.09.2020, gegen 13:40 Uhr, wurde der Polizei und der Feuer- und Rettungsleitstelle der Brand einer Lagerhalle am Stader "Güterbahnhof" gemeldet.

Als die ersten Kräfte eintrafen stand die Lagerhalle bereits im Vollbrand. Der dunkle Rauch war in der gesamten Stadt Stade sichtbar.

Die insgesamt 100 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren aus Stade (Zug I und II), Hagen, Wiepenkathen, Bützfleth und Bützfleth konnten das Feuer glücklicherweise schnell unter Kontrolle bringen, sodass ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindert werden konnte.

Da in der Lagerhalle neben Propangasflaschen auch unbekannte Schmiermittel gelagert wurden, wurde die Bevölkerung zunächst aufgefordert ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Umweltexperten der Feuerwehr nahmen sofort an mehreren Stellen im Stadtgebiet Schadstoffmessungen vor und konnten schließlich Entwarnung geben.

Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mindestens 10.000 Euro beziffern lassen.

Polizeibeamte der Stader Wache und Tatortermittler der Polizeiinspektion Stade nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf. Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinpsektion Stade erwartet, die in den nächsten Tagen anlaufen werden.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen ist jedoch davon auszugehen, dass der Brand fahrlässig durch eine Gruppe Kinder verursacht wurde, welche sich im Bereich der Lagerhalle aufhielten. Näheres hierzu ist noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Brandausbruch geben können, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Polizeiinspektion Stade zu melden.

Lichtbilder in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Einbruch in Buxtehuder Gemeindehaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 23:00 und 09:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Gemeindehaus in der "Apensener Straße" in Buxtehude eingebrochen.

Die Täter zerstörten gewaltsam ein rückwärtiges Fenster zum Keller und drangen so in das Gebäude ein. Im Gebäude selbst werden sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Garten- und Arbeitsgeräte entwendet.

Der Gesamtschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen.

Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-6470.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Andre Janz

Telefon: 04141-102 104

E-Mail: andre.janz@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell