Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in ein Kassenhäuschen in Schillig - Eine verdächtige Person trug eine rote Hose - Polizei Jever sucht Zeugen

Schillig (ots)

Am Mittwochmorgen, den 22.07.2020, wurden um 01:33 Uhr zwei männliche vermutlich jugendliche Personen dabei beobachtet, wie sie sich am Kassenhäuschen des Riesenrades in Schillig zu schaffen machten.

Beim Eintreffen der Polizei konnten diese Personen nicht mehr angetroffen werden, jedoch wurden offensichtliche Aufbruchspuren am Kassenhäuschen vorgefunden. Weitere Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Laut Zeugenaussagen sei einer der Jugendlichen kleiner als der Andere gewesen und habe eine rote Hose getragen.

Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 92110 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell