Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei WHV Brand einer Autowerkstatt

Wilhelmshaven (ots)

Am 21.07.2020, um 19.48 Uhr wurde der Vollbrand einer Autowerkstatt in der Mühlenstraße in WHV gemeldet. Das Objekt, in dem sich mehrere Pkw befanden, brannte vollständig aus. Die Feuerwehr war mit ca. 40 Mann im Einsatz und schätzte den Sachschaden auf ca. 300.000 Euro. Während der Löscharbeiten, die bis ca. 23.30 Uhr andauerten, wurden ca. 20 Personen aus umliegenden Mehrfamilienhäusern wegen der Rauchentwicklung evakuiert, konnten aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Eigentümer der Werkstatt wurde leicht verletzt, jedoch nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen. Die Brandursache ist bis dato nicht geklärt, die polizeilichen Ermittlungen laufen.

