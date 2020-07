Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ehrlicher Finder gibt eine Geldtasche (FOTO) mit über 3.000 Euro bei der Polizei ab

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagvormittag, 21.07.2020, gab ein ehrlicher Finder auf der Polizeiwache eine schwarze Geldtasche ab. In der gegen halb zehn vor einem Lebensmittelgeschäft in der Mitscherlichstraße (60-62) gefundenen Tasche (FOTO) befand sich eine Geldsumme von 3.100 EURO, so dass der oder die Eigentümer/-in gebeten werden, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

