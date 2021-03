Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lindhorst: Kunstoffmülltonnen brennen - Zeugen gesucht

Nienburg (ots)

(Haa) Am frühen Dienstagmorgen, gegen 03:50 Uhr, brannten auf einem Grundstück in der Parkstraße drei Kunstoffmülltonnen. Ein Anwohner wurde durch lautes Knistern und Brandgeruch geweckt und entdeckte die drei bereits in Flammen stehenden Behälter. Der Mann verständigte umgehend die Feuerwehr und versuchte den Brand noch mit eigenen Mitteln zu löschen. Durch das Feuer wurden die Mülltonnen stark beschädigt. Ein Teil einer anliegenden Hecke und die seitliche Verkleidung eines Holzunterstandes wurden ebenfalls beschädigt. Warum die drei Müllbehälter Feuer fingen ist nicht geklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen machen können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Stadthagen unter der Telefonnummer: 05721/40040 zu melden.

