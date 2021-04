Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.04.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim-Distelhausen: Reh gerissen - Zeugen gesucht

Einen grausigen Fund machte eine Spaziergängerin am Donnerstagvormittag im Bereich Distelhausen. Die Frau war gegen 9.15 Uhr im Jagdrevier Distelhausen unterwegs und fand ein totes Reh im unteren Drittel des dortigen Weinbergs. Die Spuren und Verletzungen deuten darauf hin, dass das Reh womöglich von einem Hund gerissen wurde. Dieser müsste sich im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag länger an dem Reh vergangen haben. Hundebesitzer werden in diesem Zusammenhang gebeten, ihre Hunde lediglich in ihrem Einwirkungsbereich von der Leine zu lassen. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen oder der Besitzer des wildernden Hundes, unter der Telefonnummer 09341 810 beim Fachbereich Gewerbe/Umwelt der Polizei melden.

