Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.04.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: 23-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 23-jähriger Skoda-Fahrer bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, an der Kreuzung An der Tauber / Deutschordenstraße in Weikersheim. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer war auf der Straße An der Tauber unterwegs und übersah an der Kreuzung offenbar den von rechts kommenden Skoda. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeug zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Bad Mergentheim: Betrunkener Mann leistet Widerstand

Ein erheblich alkoholisierter Mann, der nur mit Unterhose bekleidet war, wurde am Mittwochmittag, gegen 14.40 Uhr, von einer Streife des Polizeireviers Bad Mergentheim auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Herrenwiesenstraße in Bad Mergentheim in Gewahrsam genommen. Noch bevor er in die Ausnüchterungszelle gebracht werden konnte, leistete er Widerstand gegen die Beamten, in dem er sich zunächst weigerte aus dem Streifenwagen auszusteigen und sich dann auf dem Weg in die Zelle wehrte. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Dennoch musste der Mann die Nacht in der Zelle verbringen. Auf ihn kommt eine Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Lauda-Königshofen: Fast 10.000 Euro Schaden nach Unfall

Nicht mehr fahrbereit war ein Opel-Kleinwagen nach einem Unfall am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, in der Josef-Schmitt-Straße in Lauda. Ein 20-jähriger VW-Lenker hatte an der Kreuzung Josef-Schmitt-Straße / Philipp-Adam-Ulrich-Straße die Vorfahrt der 65-jährigen Opel-Fahrerin missachtet. Im Krezungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

