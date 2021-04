Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.04.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Obersulm: Junge Frau in Seeschlamm steckengeblieben

Was wie ein Aprilscherz klingt, hat sich tatsächlich am Dienstag in Obersulm abgespielt: Die Freiwillige Feuerwehr, ein Rettungsdienst und die Polizei waren im Einsatz, um eine Frau aus dem Seeschlamm des Breitenauer Sees zu befreien. Die 23-Jährige war am Nachmittag mit ihren Füßen steckengeblieben. Gegen 17.30 Uhr retteten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Obersulm und Weinsberg die junge Frau aus ihrer misslichen Lage. Sie war nach eigenen Angaben bis zu den Knien im schlammigen Untergrund versunken und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Bei dem Vorfall erlitt sie keine Verletzungen.

