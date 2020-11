Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lkw touchiert Fußgänger

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Ein Fußgänger ist am Dienstagvormittag am Opelkreisel von einem Auto erfasst und verletzt worden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte der Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Zufahrt eines Baumarktes auf die Opelstraße einbiegen. Dabei erfasste er jedoch einen Mann, der am rechten Fahrbahnrand mit seinem Arbeitsgerät Laub von der Straße und dem Gehweg entfernte.

Der 53-Jährige stützte zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. |cri

