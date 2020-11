Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 100-Jähriger geht Betrügern nicht auf den Leim

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Betrüger haben am Dienstag versucht, mit einer Form des Enkeltricks einen Senior übers Ohr zu hauen.

Am Nachmittag versuchten es die Täter bei einem 100-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Der Anrufer gab an, dass der Sohn des Angerufenen im Sanitätskrankenhaus liegen würde und Geld für die Behandlung bräuchte. Der Unbekannte fragte, ob der Senior Geld zu Hause hätte. Dieser gab an nur 30 Euro im Haus zu haben. Daraufhin wollte der Anrufer eine Freundin vorbeischicken, die mit dem 100-jährigen Mann zur Bank geht. Der Mann erkannte die Masche, legte auf und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Sollten Sie die Tricks der Betrüger und das richtige Verhalten bei solchen und ähnlichen Anrufen noch einmal nachlesen wollen, finden Sie weitere Informationen auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) unter https://s.rlp.de/93. |elz

