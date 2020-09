Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (09.09.2020)

Konstanz (ots)

Polizeibeamten fiel am heutigen Mittwoch in der Konradigasse ein Jugendlicher auf, der einen Joint rauchte. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte weiteres Marihuana in seiner Hose aufgefunden werden. Auch bei ihm zu Hause wurden die Beamten fündig, weshalb er sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten muss.

