Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/Lkrs. RW) 71-Jähriger schläft ein und verursacht Verkehrsunfall (08.09.2020)

Deißlingen (ots)

Ein schwer verletzter Verkehrsteilnehmer und Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Ausfahrten Villingen-Schwenningen und Deißlingen ereignet hat. Ein 71-jähriger BMW-Fahrer war in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er nach eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf verfiel, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in einen 3,5 Tonner krachte. Anschließend geriet der BMW ins Schleudern und kam auf dem linken Fahrbahnrand zum Stehen. Mit dem Rettungswagen wurde der schwer verletzte 71-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nahmen die Beamten den Führerschein des Autofahrers in Verwahrung. Während der Einsatzmaßnahmen und der Säuberung der Unfallstelle, war der linke Fahrstreifen bis 18 Uhr gesperrt.

