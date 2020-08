Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall - Berauschte Fahrt endet in Schutzplanke

Zell (Mosel) (ots)

In den frühen Morgenstunden des 29.08.20 befuhr ein 19-jähriger Fahranfänger die Neue Barlauffahrt in Richtung Bullay. In einer S-Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw, kam zunächst nach links von der Straße ab, durchfuhr die dortige Böschung, bevor er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die dortige Schutzplanke stieß. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte darauf, dass der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest reagierte positiv. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

