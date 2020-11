Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe greifen zu

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Eine 70-Jährige ist am Montag in einem Einkaufszentrum in der Mannheimer Straße Opfer von Taschendieben geworden. Die Seniorin hatte ihre Handtasche über eine Schulter hängen. Die Tasche stand offen, als die Langfinger unbemerkt zugriffen. Die Diebe erbeuteten den Geldbeutel der Frau. Darin befanden sich Ausweise, Bank- und Kreditkarten sowie Bargeld. Erst an der Kasse fiel der Diebstahl auf. Von den Tätern fehlte jede Spur. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell