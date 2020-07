Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0407 --Grillen in der Shisha Bar hat ein Nachspiel--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Kornstraße Zeit: 10.07.20, 00.30 Uhr

Eine größere Personengruppe sorgte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Neustadt für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei (siehe hierzu auch die PM der Feuerwehr Bremen). Die Menschen hielten sich in einer Shisha Bar mit deutlich zu hohem Kohlenmonoxid Gehalt auf. Die Polizei schloss das Lokal und fertigte Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurden die Einsatzkräfte in der Kornstraße auf die Bar aufmerksam. Die Fenster waren abgeklebt und von innen waren deutlich laute Stimmen wahrnehmbar. Die Polizisten verschafften sich Einlass und trafen im Schankraum auf gut 20 Personen und 22 Shisha-Pfeifen, verteilt an acht Tischen. Die Kohlen hierfür wurden in einem Grill zum Gebrauch vorgeglüht. In dem gesamten Gebäude gab es keinerlei Lüftungseinrichtungen, es waren lediglich einige Fenster auf Kipp gestellt. Alle Personen wurden umgehend aufgefordert, nach draußen zu gehen. Da sich die Betroffenen größtenteils aggressiv verhielten, zog die Polizei weitere Kräfte zur Durchsetzung der Maßnahmen heran.

Gegen einen überprüften 26-jährigen Bremer lagen sieben Haftbefehle vor, er wurde mit zur Wache genommen und konnte später alle finanziell begleichen. Das Lokal wurde verschlossen, versiegelt und die Schlüssel sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell